’Giornate Fai d’Autunno’ al castello di Farnetella. Gli studenti dell’Istituto Valdichiana fanno da ’ciceroni’

Anche oggi (dalle 10 alle 16.30) si rinnova l’appuntamento con le ’Giornate Fai d’Autunno’. L’evento, in Valdichiana, quest’anno è al Castello di Farnetella. Tra i protagonisti ci sono gli ’apprendisti ciceroni’ dell’Istituto Valdichiana che ieri si sono distinti ricevendo anche dei complimenti, grazie all’impegno e alla passione messa dalla 4C Turismo del ’Redi’ di Montepulciano e da alcuni ragazzi della classe quinta sempre dell’indirizzo turismo, coordinati dai professori Stefano Bernardini e Silvi Fuschiotto. Giovani che hanno infatti fatto da guida ai tanti gruppi che sono arrivati, parlando tanto in italiano che in inglese, una esperienza che resterà per loro preziosa per il futuro. Oggi nuova visita, gli interessati a raggiungere il Castello di Farnetella potranno parcheggiare l’auto al campo sportivo e, da lì, usufruire del servizio navetta o proseguire a piedi per 1,5 km.