Giornate di Raccolta del farmaco. Nella provincia oltre 6.100 confezioni

Con la 25esima edizione delle Giornate di Raccolta del farmaco di Banco Farmaceutico (fra 4 e 10 febbraio), sono state donate oltre 640mila confezioni di medicinali, pari a un valore di oltre 5,7 milioni di euro. Aiuteranno almeno 463mila persone in condizione di povertà sanitaria di cui si prendono cura 2.031 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico.

Nella provincia di Siena hanno aderito 45 farmacie e sono state raccolte oltre 6.100 confezioni che aiuteranno 2.741 ospiti di 13 realtà assistenziali. In Toscana hanno aderito 381 farmacie e sono state raccolte oltre 45.100 confezioni in 381 farmacie, che contribuiranno a curare 12.319 persone aiutate da 142 realtà del territorio regionale.

La povertà sanitaria rappresenta ormai un elemento endemico: le persone che, nel 2024, non hanno potuto acquistare farmaci per ragioni economiche sono 463.176 (7 residenti su mille) in aumento dell’8,43% rispetto all’anno precedente. A rivolgersi alle realtà assistenziali per ricevere farmaci e cure sono, prevalentemente, uomini – il 54% del campione, contro il 46% delle donne – e adulti, pari al 58%. Pressoché uguale la quota di italiani, 49%, e di stranieri, 51%.