Giornate d'autunno del Fai: Viaggio tra i tesori di Torrita di Siena

Tornano le giornate d’autunno del Fai e oggi e domani, per la provincia di Siena, è protagonista Torrita di Siena, in occasione della grande festa dedicata ad arte, cultura e natura, focalizzata non solo sulla divulgazione di grandi monumenti o musei, ma anche di edifici, paesaggi inediti e sconosciuti e luoghi speciali che custodiscono storie non comuni. "Grazie alla preziosa e attiva collaborazione dell’amministrazione comunale di Torrita di Siena, del parroco e in generale di tutto il paese – annuncia la delegazione Fai di Siena – si potrà godere di un’atmosfera d’altri tempi all’interno di un centro ricco di monumenti d’arte e di storia". I partecipanti saranno accolti anche da ’apparizioni’ di personaggi storici, le Contrade del Palio dei somari apriranno le proprie sedi, così come chiese, luoghi di cultura e la nuovo Indoor vertical farm.