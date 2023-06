Giornata per la cura dell’incontinenza Visite urologiche il 28

Mercoledì 28 giugno l’Azienda ospedaliero-universitaria aderisce alla Giornata nazionale per la prevenzione e cura dell’incontinenza patrocinata dalla FINCO, Federazione Italiana Incontinenti, e dal Ministero della Salute. La giornata si svolge in collaborazione tra le unità operative Professioni Sanitarie Riabilitative, diretta dalla dottoressa Sabrina Taddei, e Urologia, diretta dal dottor Gabriele Barbanti. Effettuate in un unico accesso valutazioni funzionali, colloqui informativi, educativi e visite urologiche alla presenza della dottoressa Lodovica Martelli e dell’urologo Filippo Cecconi.