Giornata mondiale della Vista. Giovedì l’Asl offre visite gratuite

L’importanza della prevenzione per proteggere un bene prezioso come la vista. È l’obiettivo della Giornata mondiale della Vista che quest’anno si celebra gioved. Promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus) sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica, la Giornata vuole richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadini sull’importanza di tutelare la vista ricordando l’importanza di controlli periodici per prevenire le malattie oculistiche e la cecità.

"La prevenzione ha lo scopo di riconoscere eventuali malattie oculistiche per poter procedere con un trattamento tempestivo in caso di disturbi visivi, consentendo spesso di evitare gravi forme di disabilità visiva quali la cecità e l’ipovisione", spiega il dottor Andrea Romani, direttore Area dipartimentale Oculistica Asl Tse e Dipartimento Testa collo organi di senso dell’Asl Tse.

I disturbi della vista colpiscono persone di tutte le età, la maggior parte delle quali ha più di 50 anni. "La cataratta non operata e l’errore refrattivo non corretto, – prosegue il dottor Andrea Romani – sono le principali cause di disabilità visiva cui si sommano altre cause, come la degenerazione maculare legata all’età, il glaucoma, la retinopatia diabetica, le malattie infettive dell’occhio e i traumi. Patologie che possono essere prevenute e curate con una visita oculistica. È per questo che da oltre venti anni la Asl Toscana Sud Est, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, mette a disposizione delle slot di visite di screening da effettuare gratuitamente il 10 ottobre nelle strutture sanitarie pubbliche delle tre province". Prenotazioni allo 0577 767676 (sia da fisso che da cellulare) dalle 8 alle 18.