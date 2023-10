Giornata mondiale della vista e visite per gli over 40

Visite gratuite oggi per i cittadini che abbiano superato i 40 anni e che non abbiano effettuato controlli negli ultimi due anni. E’ l’offerta messa a disposizione per oggi da Asl Sud Est, in occasione della Giornata mondiale della vista. ’Non servono immagini per descrivere il buio’ è lo slogan della campagna di prevenzione. "Aderiamo alla giornata per aumentare la consapevolezza e focalizzare l’attenzione globale sulla cecità e sui problemi legati alla vista" dice il direttore del Dipartimento Asl, Andrea Romani. Non è necessaria la richiesta del medico, ma occorre prenotare al Cup.