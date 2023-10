Pochi giorni fa a Colle è stata organizzata una giornata di sport per l’inclusione. Nell’ambito del progetto "diritti in campo - liberiamo il mondo dall’odio" a cura di arcigay siena-movimento pansessuale per la rete re.a.dy (rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni) è stato organizzato l’evento di "sotto rete per i diritti". "Lo sport è uno strumento importante per promuovere la cultura delle diversità, abbattere stereotipi e pregiudizi nei confronti delle persone lgbtqia+ e combattere il bullismo omolesbobitransafobico presente anche negli ambienti sportivi – afferma in una nota il movimento pansessuale arcigay siena – Nel programma delle attività era previsto un torneo di pallavolo amatoriale. A seguire c’è stato un convegno pubblico dal titolo "lo sport oltre i confini di genere" in cui si è parlato di accesso allo sport per le persone trans* e non binarie".