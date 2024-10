Giornata di confronto e borse di studio a tre studenti

’Gli orizzonti della consapevolezza: una professione allo specchio’ è il tema scelto dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Siena per la giornata di studi che oggi vedrà riuniti gli infermieri senesi nell’auditorium Confesercenti Siena. I lavori avranno inizio alle 14 con una prima parte dedicata alla formazione con interventi di Michele Aurigi direttore del Corso OSS Asl Sud Est e presidente OPI Siena, Luca Fialdini presidente OPI Massa Carrara e Nicola Draoli, presidente OPI Grosseto. A seguire la cerimonia per il conferimento della borsa di studio Edoardo Micheli a 3 studenti del corso di laurea in Infermieristica dell’Università.