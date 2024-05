Giornata dell’infermiere. A Siena formazione e dimostrazioni pratiche

In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, l’Ordine delle professioni infermieristiche di Siena propone due appuntamenti: domani, per gli iscritti, un momento di formazione sul tema ’Leggerezza nell’arte più bella… anzi, la più bella delle arti belle’ dalle 8.30 presso la sede di Palazzo Patrizi. Poi l’appuntamento dedicato ai cittadini: domenica infatti gli infermieri senesi scenderanno in piazza allestendo un gazebo nell’angolo tra il Corso e via Madonna delle Nevi dove verranno offerte dimostrazioni pratiche con stazioni di BLS adulto e pediatrico.