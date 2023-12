’Giornata della trasparenza’ La lotta alla corruzione sale in cattedra

Si rinnova anche quest’anno all’Università l’appuntamento con la ’Giornata della Trasparenza’. L’incontro il 12 dicembre nell’Aula Magna del palazzo del Rettorato: sarà un importante momento di dialogo e di ascolto sull’attività dell’Ateneo per raggiungere maggiori livelli di trasparenza, sulle best practice attuate per la lotta ai fenomeni corruttivi e per la diffusione della cultura della legalità.

La giornata sarà aperta dai saluti del Rettore Roberto Di Pietra e sarà coordinata da Emanuele Fidora, direttore generale e responsabile anticorruzione. Durante l’evento, che rappresenta un importante momento di condivisione, saranno proposti interventi sulla lotta al fenomeno corruttivo nel settore degli appalti e verrà esaminata la performance dell’Università di Siena.

Già da anni l’Ateneo è impegnato in azioni volte a una maggiore attenzione ai temi della lotta alla corruzione e alla trasparenza dell’azione amministrativa. I lavori si apriranno con l’intervento di Pierosario Lomagistro, dirigente dell’Area organizzazione e sistemi informativi, che interverrà sulla performance dell’Ateneo. Seguirà l’intervento di Pietro Sorbello, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, dal titolo ’Legge e ragioni dell’osservanza tra politica criminale e società’.

Poi spazio alla tavola rotonda dal titolo ’Infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti: il ruolo della polizia di prevenzione’, introdotta dal Prefetto di Siena, Matilde Pirrera. Parteciperanno Pasquale Pacifico, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, Luca Tescaroli, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Firenze e il Generale dei carabinieri Antonino Buda, in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia. La discussione sarà moderata dal professor Stefano Pagliantini, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università.