Giornata del Fiocchetto Lilla con Aidap. Lo sportello informativo è gratuito

Favorire la consapevolezza del problema, dare un sostegno alle persone che vivono al loro fianco e indicare le opportunità terapeutiche disponibili. Sono questi gli obiettivi dello sportello informativo gratuito di Aidap Siena, in occasione della ’Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla’. L’associazione italiana disturbi dell’alimentazione e del peso dà la possibilità di prenotare per tutto il mese di marzo una consulenza gratuita, per riconoscere i segnali e intervenire tempestivamente con il supporto di professionisti.

"Agire in maniera tempestiva e puntuale è essenziale – commenta Monica Federico, dietista, responsabile dell’Unità operativa locale Aidap Siena, in occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla – ed è necessario prestare attenzione anche ai cosiddetti segnali d’allarme, a scuola o nei contesti sociali. Dai segnali si passa all’azione. È necessaria una rete di consapevolezza e comprensione del problema, le persone intorno devono diventare aiutanti e non dei controllori. Stiamo portando avanti gli sportelli informativi proprio per aiutare a riconoscere i disturbi alimentari. E’ bene ricordare che da questi si guarisce".