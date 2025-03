Gioielleria Ore & Oro. L’applauso della città

Grande traguardo per una delle attività più longeve della piazza centrale di Colle. È la gioielleria Ore & Oro. Fondata diversi decenni fa, la gioielleria è diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli abitanti e non solo, un simbolo di eleganza, qualità e passione. In qualche modo la sua storia si intreccia con quella della città, testimoniando l’evoluzione di Colle con una presenza che affonda le radici nel passato. Gestita dai fratelli Pisaneschi e dal loro socio Gennai, Ore & Oro si distingue non solo per la qualità dei suoi prodotti, ma anche per l’atmosfera accogliente e familiare che riesce a creare, facendo sentire ogni cliente a casa.

Questo sabato, in occasione del suo anniversario, Ore & Oro festeggerà un traguardo significativo, alla presenza anche del sindaco di Colle, Piero Pii, che renderà omaggio a una delle storiche attività commerciali della città. Un momento speciale, che non celebra solo il successo di un’attività imprenditoriale, ma anche la continuità di una tradizione che affonda nella storia locale, riflettendo l’impegno e la passione di chi, giorno dopo giorno, ha lavorato con dedizione per mantenere alto il nome della gioielleria.

Ore & Oro, pur rimanendo una realtà senza dubbio familiare, ha saputo adattarsi ai cambiamenti, restando sempre al passo con i tempi. Il suo traguardo è un esempio di perseveranza e passione che continua a risplendere, come i gioielli che vende, nella splendida Piazza Arnolfo. Una testimonianza del commercio di Colle e, quindi, un po’ di festa in Piazza per una delle sue attività centrali.