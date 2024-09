Giochi di Palazzi. Viale Sclavo, Cus e PalaOrlandi pronti ai debutti

Il PalaEstra è ormai pronto per riaccogliere la ‘Note di Siena’ Mens Sana e la Emma Villas che nelle prime due settimane abbondanti di preparazione pre campionato si sono allenate lontano da Viale Sclavo, in attesa della fine dei lavori che riguardavano il campo centrale dell’impianto. In vista dell’esordio in gare ufficiali della Mens Sana, domenica 29 alle 18 contro Arezzo con la prima giornata del campionato di B Interregionale, il PalaEstra sarà dunque pronto ad accogliere tifosi e abbonati (quasi 500 nei primi giorni di campagna abbonamenti) come dimostrano i primi allenamenti ‘in sede’ che sono stati effettuati da venerdì.

La capienza resterà come per la scorsa stagione ridotta a 2670 posti a sedere visto che i lavori di messa in sicurezza dell’impianto proseguiranno per tutta la stagione sportiva, ma riguarderanno solo la parte superiore delle tribune e le relative parti del tetto. Il che ha comportato, come annunciato dallo stesso club biancoverde, la rimozione temporanea dei vessilli relativi agli scudetti di prima squadra e settore giovanile e le maglie dei grandi giocatori che hanno fatto la storia della società come Stonerook o McIntyre.

Poi c’è la Emma Villas che esordisce domenica 6 ottobre contro Aversa al PalaEstra, dopo aver effettuato la prima settimana di preparazione a Cascia e le successive due al PalaOrlandi. Il primo test amichevole contro gli umbri di San Giustino mercoledì scorso è stato già disputato regolarmente in Viale Sclavo e questa per il club del presidente Bisogno è una ottima notizia se si pensa allo scomodo esilio di Santa Croce sull’Arno delle prime gare dello scorso torneo di A2.

Tornando al basket, la Vismederi Costone resterà regolarmente al PalaOrlandi: prima palla a due domenica 6 ottobre alle 18 contro Empoli, una delle grandi favorite. L’impianto di Montarioso è a norma anche per il quarto livello del basket nazionale per cui Bruttini e compagni potranno giocare sul parquet amico entrambe le fasi del prossimo campionato. Discorso diverso per la Stosa Virtus, pronta a giocare la sua seconda stagione di fila al PalaCorsoni di via Banchi grazie all’accordo con il Cus. Il PalaPerucatti non ha l’omologazione per la B Interregionale per motivi di capienza e di uscite di sicurezza. Primo impegno casalingo per la Virtus domenica 6 contro San Miniato alle 17.30.