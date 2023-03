Ginia, Brenda e l’alta cucina Due cuoche valdelsane brillano a Home Restaurant

di Paolo Bartalini

Una partecipazione televisiva fruttuosa per un team composto da due giovani valdelsane appassionate di cucina. Ginia Bardotti, di Poggibonsi, e Brenda Berretti, di Colle, hanno gareggiato contro un altro tandem di cuoche alla nota trasmissione Home Restaurant in onda su Sky e su Tv8, aggiudicandosi la puntata che ha avuto come "sala di registrazione", secondo lo spirito del programma, la casa di una delle concorrenti. Una notevole soddisfazione dunque per Ginia e Brenda, amiche da tempo che nella vita di ogni giorno sono impegnate in campi ben diversi dal mondo della preparazione dei pasti: l’una lavora presso l’azienda familiare di cui è titolare il marito, mentre l’altra è estetista. Nell’occasione hanno conquistato il successo grazie a una insuperabile volontà di mostrare le qualità delle loro creazioni gastronomiche, davanti al pubblico del programma condotto da Enzo Miccio accanto allo chef Carlo Locatelli.

"Pubblichiamo di solito sui social i nostri piatti e un bel giorno da Home Restaurant si sono accorti di noi attraverso il profilo Instagram – spiegano – e così abbiamo pensato, senza esitare troppo, di accogliere l’invito. Ci siamo dedicate a una lunga fase di studio dei piatti da proporre, pietanze che poi hanno ricevuto i complimenti anche degli esperti". Un bilancio? "E’ stata senza dubbio una piacevole avventura, certo faticosa e piena di sfide, che ci ha permesso di ricevere tanti consensi, sia per l’allestimento del luogo che per i piatti, che sono in pratica le due categorie dalle quali emerge da regolamento la valutazione. Ristoranti della zona, adesso, ci hanno chiesto di presentare il nostro menu e questa idea per noi è quasi un’ulteriore affermazione, unita alla vittoria della puntata. Vediamo". Coltiva la passione per i vini, Ginia Bardotti, attiva nel ruolo di sommelier. Chissà che ora, sull’onda delle recenti felicitazioni, non maturino per Ginia e Brenda delle nuove opportunità in occasione di eventi per cimentarsi ai fornelli e raccogliere ancora delle approvazioni per le loro portate.