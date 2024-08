"Gingillo è determinato. Con lui Comancio può fare il salto di qualità"

"Un fantino espertissimo e determinatissimo, su un cavallo esordiente interessante". Fotografa così il capitano della Chiocciola Alessandro Maggi l’accoppiata formata con Gingillo su Comancio. Il fantino aveva corso l’ultimo Palio proprio in San Marco, un anno fa, su Reo Confesso. Ed è la terza volta che indossa questo giubbetto.

Una monta esperta su un barbero esordiente.

"Un cavallo che già avevamo visto durante il Protocollo. Chiaro che c’era di meglio ma, ascolta quello che dico, bisogna sempre crederci. Sempre, E’ solo quando non sei in Piazza che non puoi vincere".

La Chiocciola dunque, che corre senza avversaria, ci prova.

"Faremo il nostro Palio, ho cercato di mettere la Contrada nelle condizioni migliori. Il cavallo sta bene, è a posto".

Per Gingillo grande accoglienza.

"Bellissima, affetto da tutti, giovani e meno giovani. Il suo arrivo ha attenuato il piccolo malumore per l’assegnazione di un esordiente. Il cavallo è quello ma se può fare un salto in avanti è solo grazie alla monta esperta di Giuseppe".

Quali sono le punte?

"Si sono già viste a luglio: Ares Elce e Viso d’angelo i cavalli migliori, anche Tabacco che ha vinto. Poi si sa bene che sulla corsa influiscono tante cose. Noi dobbiamo farne una sola in questa Carriera; vincere".

Preoccupati per il canape?

"Ne ho parlato anche durante le batterie della Tratta sul palco, sembra che la parte bassa sia penalizzata. Non sono un tecnico, né un ingegnere, è vero che cavalli e fantini sono sempre più pronti e quando sentono il rumore dello sgancio partono, però un problemino c’è".

Maggi ha visto ’segni’ favorevoli nel Drappellone?

"Li vedo dopo, semmai. La persona che è andata a prendere il cavallo ne ha già portati tre vittoriosi. Nel 1964 prese il mitico Danubio della Crucca che vinse scosso".

Bircolotti è andato bene?

"Sulle due cadute che ci sono state nelle batterie del mattino non ha assolutamente colpa. E’ molto pronto, al momento non c’è niente da dire".

La.Valde.