Giacomo Poretti recita i ’Lavori incustoditi’

Tra gli appuntamenti da non perdere della prima settimana del 37° Festival di Radicondoli, quello in programma oggi alle 21,15 alla Pieve vecchia della Madonna con Giacomo Poretti, che con Aldo e Giovanni ha scritto la storia della comicità italiana degli ultimi 25 anni. Dal 2012 Giacomo si dedica assiduamente alla passione per la scrittura e il teatro. Per il festival di Radicondoli in anteprima nazionale ha realizzato il nuovo progetto ’Lavori incustoditi’ insieme a Daniela Cristofari, compagna di vita e di palcoscenico. Giacomo Poretti nel 2018 è in teatro con ’Fare un’anima’ e nel 2019 va in scena insieme a Daniela Cristofori con la lettura scenica "Litigar danzando" e con il monologo "Chiedimi se sono di turno". La direzione artistica del festival è di Massimo Luconi che ha scelto come tema della manifestazione i "Labirinti del nostro presente". Un vortice di appuntamenti dall’8 al 31 luglio.

Fabrizio Calabrese