Gestione del territorio. Protocollo d’intesa

Un importante passo verso una gestione del territorio socialmente condivisa, più attenta e sostenibile. È stato firmato il Protocollo d’intesa tra il Coordinamento Montagnola Senese, Italia Nostra e il Comune di Colle, con l’obiettivo di avviare un percorso partecipativo per la redazione del Regolamento del Verde Urbano e promuovere la valorizzazione e la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico del territorio.

"Il gruppo lavorerà con un cronoprogramma ben cadenzato sia per la realizzazione del Regolamento del Verde ai sensi del DM 10 Marzo 2020, sia per ogni iniziativa che riguardi la tutela e la salvaguardia dei patrimoni ambientali e paesaggistici, monitorando e intervenendo a loro difesa. "Un passo concreto verso una gestione condivisa e sostenibile del nostro patrimonio naturale – viene affermato in una nota dell’amministrazione comunale –. Insieme, lavoreremo alla creazione del Regolamento del Verde Urbano e alla tutela di aree preziose come la Montagnola Senese e il Parco Fluviale dell’Elsa. Una visione che guarda al benessere di tutti, alla cultura diffusa e alla biodiversità come ricchezza da proteggere".

"Con questo Protocollo vogliamo dare voce alla comunità e contribuire alla costruzione di strumenti concreti che migliorino la qualità della vita e la salute dell’ambiente – affermano i rappresentanti del Coordinamento e di Italia Nostra -. Il verde urbano e rurale, il patrimonio boschivo e il parco fluviale dell’Elsa sono risorse fondamentali, non solo da proteggere ma anche da vivere, rigenerare e pianificare con visione e responsabilità".