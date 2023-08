Gestione del SentierElsa Due comitati di cittadini si offrono come volontari

Si prospetta una nuova vita per il SentierElsa. Si parla di gestione, manutenzione, ma anche organizzazione e programmazione per gli anni futuri. Ad alzare la mano e dedicarsi a questo servizio sono gli stessi colligiani, che si offrono di farlo anche per i prossimi anni. Durante un incontro, il Comitato Civico Elsa Viva e LaGorà hanno infatti deciso di avviare insieme un percorso di programmazione condivisa riguardante i temi ai quali si stanno dedicando in questi anni che comprendono il Parco Fluviale dell’Elsa e in generale l’attenzione verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale del territorio in cui viviamo.

Vengono fin da subito messi in chiaro alcuni aspetti. "Come già ribadito, il Comitato Civico Elsa Viva e LaGorà – affermano congiuntamente – rimarranno fuori dalla competizione elettorale, già accesa e calda, per le elezioni del 2024 a Colle Val d’Elsa, però vogliamo promuovere le nostre tematiche proponendole alle varie forze che si contenderanno la guida della città nella speranza di vederle da loro condivise e realizzate". Sul fiume dei colligiani inizia a pesare quindi anche la futura campagna elettorale. "L’idea è organizzare un percorso da settembre a dicembre 2023 – continuano – durante il quale verranno elaborate proposte che saranno rese pubbliche. Chi parteciperà alle elezioni avrà la libertà di inserire nei propri programmi uno o più dei nostri spunti progettuali e la cittadinanza sarà messa nelle condizioni di partecipare alla realizzazione delle proposte per poi confrontare i vari programmi elettorali vedendo chi e come avrà recepito gli spunti offerti. Cercheremo di evitare la presenza attiva di soggetti politicamente schierati che rischierebbero di dirigere i lavori secondo logiche a noi estranee".

Questo percorso di programmazione condivisa inizierà lunedì 4 settembre quando si decideranno le linee guida dell’iniziativa, ovvero gli argomenti su cui focalizzarsi, le modalità di lavoro e le date degli incontri utili per concludere il lavoro entro i tempi stabiliti. Terminata questa fase, il Comitato Civico Elsa Viva e LaGorà metteranno in pausa le proprie attività fino al termine delle elezioni in modo da evitare ogni attribuzione politica e partitica.

Lodovico Andreucci