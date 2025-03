Geotermia, Piancastagnaio del futuro: "L’accordo con Enel è strategico"

Non solo energia e sostenibilità economica. Nell’accordo ventennale tra Enel e Regione Toscana per lo sfruttamento geotermico, Piancastagnaio si pone come comune leader nella tutela dell’ambiente e della decarboninnazione. Ne parla il vice sindaco e assessore all’ambiente Fabiana Ciancimino.

Come giudica questo importante accordo?

"Personalmente sono fiera del lavoro fatto perché a sei mesi dalle elezioni cominciamo a raccogliere i frutti di scelte amministrative lungimiranti e politiche ambientali assolutamente innovative".

Quali criteri verranno usati nella difesa e nella sicurezza ambientale?

"L’accordo per il rinnovo ventennale delle concessioni geotermiche prevede attraverso moderni strumenti di prevenzione (abbattitori Amis) l’abbattimento dell’impatto ambientale e la sicurezza. Per quanto riguarda la salute e la qualità dell’aria dove è tra l’altro presente una centralina acquistata dall’ amministrazione negli anni scorsi e che da sempre ha fornito e fornisce dati sulla qualità dell’aria in linea con i vigenti parametri di legge. L’accordo Enel Regione poi garantisce inoltre al nostro comune, su terreni già di proprietà dell’ amministrazione comunale, la realizzazione di un parco fotovoltaico con una capacità produttiva di 1 megawatt: ulteriore energia pulita verrà messa in rete ed utilizzata per lo scambio immediato con la creazione della Cer (comunità energetica rinnovabile) che il consiglio comunale ha recentemente approvato con i soli voti della maggioranza".

Ulteriori iniziative?

"Sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione dell’industria Nippon Gases che una volta attiva intercetterà e recupererà l’anidride carbonica immessa in atmosfera dalla produzione geotermica contribuendo a ridurre se non addirittura ad azzerare la dispersione del gas".

Un passo importante dunque nella battaglia contro l’inquinamento?

"Sì, certamente un passo verso la decarbonizzazione che assieme allo spegnimento delle tradizionali caldaie e grazie all’impianto del teleriscaldamento i cui lavori stanno procedendo speditamente, rappresentano un’eccellenza per il paese".