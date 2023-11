Geotermia, concessioni prorogate: "Milioni di euro per il territorio"

Le concessioni geotermiche si allungano di due decenni. La notizia arrivata nella tarda serata di lunedi è stata accolta con grande soddisfazione sia dalla popolazione sia dall’amministrazione comunale di Piancastagnaio che ormai da anni trae grandi benefici dallo sfruttamento della geotermia, non ultimo l’uso per il riscaldamento civile e industriale tramite l’impianto di teleriscaldamento realizzato in paese.

Proprio in questi giorni si sta assistendo alla ripresa dei lavori di allaccio dei nuovi lotti, che vedranno appunto il paese sia nuovo che centro storico completamente collegati alla centrale geotermica Enel.

Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il nuovo decreto energia che prevede la proroga ventennale delle concessioni geotermiche scadute. Il decreto, firmato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, è stato salutato con grande entusiasmo sia dal sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini sia dal vicesindaco Franco Capocchi, che ne hanno rivendicato l’indubbio risultato e l’impegno pluriennale per arrivare a una soluzione positiva, condiviso in questi mesi appunto con il ministro Fratin.

"Credo che sia superfluo ricordare la grande importanza – ha dichiarato il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini – che ha avuto la decisione presa dal Consiglio dei ministri nella serata di lunedi con l’approvazione del decreto energia, al cui interno si trova il rinnovo ventennale delle concessioni geotermiche che riguardano in modo specifico i comuni e le aree geotermiche in Toscana e conseguentemente anche il nostro paese di Piancastagnaio".

"Si tratta di milioni di euro – ha proseguito il sindaco Vagaggini – che ogni anno ricadono sui suddetti territori e per cui personalmente mi sono battuto con costanza e alacrità. Per questo mi sia concesso un ringraziamento particolare al ministro Gilberto Pichetto Fratin e al suo staff che, distinguendosi dai suoi predecessori, ha da subito dimostrato una grande attenzione e sensibilità nei comuni in materia di geotermia e di sviluppo sostenibile, riuscendo a raggiungere un obiettivo che sembrava ormai svanire".

Un ringraziamento, conclude il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini confermando la piena soddisfazione per la decisione adottata, "ancor più sincero anche per la non comune disponibilità e cortesia personale nei mie confronti dimostrato sia nei frequenti incontri al ministero dell’ambiente sia nei numerosi contatti telefonici".