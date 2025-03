Geotermia a Piancastagnaio. Al via da domani in centro storico i lavori per il teleriscaldamento

Teleriscaldamento geotermico a Piancastagnaio: da domani si apre il cantiere e ditte al lavoro nel centro storico. Inizia la fase più particolare per la realizzazione dell’impianto di riscaldamento privato e pubblico che attraverso lo sfruttamento dell’energia geotermica mediante piccole entalpie, sta radicalmente cambiando la fonte energetica della popolazione. Le tre ditte appaltatrici dei lavori stanno operando per allacciare l’intero paese alla rete geotermica.

Nei giorni scorsi è stato completato il tratto di via Provinciale grossetana. In precedenza era stato realizzato il tratto di via Aldo Moro dove si è proceduto all’asfaltatura dopo il lavoro di installazione dei tubi per gli allacci alle abitazioni private e attività pubbliche. Nei prossimi giorni verranno completati i tratti di via delle Felci e via Fornacione. Ma adesso, come detto, la parte più critica è quella che vedrà la ditta preposta operare nella popolare via Barzellotti, importante raccordo per l’intero centro storico del paese.

Lavori che inevitabilmente creeranno problemi sia per la viabilità interna sia per i cittadini residenti. Una situazione su cui è intervenuto lo stesso sindaco di Piancastagnaio, Franco Capocchi, con un messaggio via social diretto alla popolazione. Dopo la realizzazione del primo lotto del teleriscaldamento geotermico nello scorso mese di luglio sono iniziati i lavori per l’ultimazione del progetto che dovrà essere completato nella primavera del 2026. Disagi previsti che il sindaco ha confermato, scusandosi con la popolazione. Allo stesso tempo Capocchi si è detto però soddisfatto del progetto.

Giuseppe Serafini