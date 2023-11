Geometra in uno studio. Contratto a termine

1 GEOMETRA – Studio di Siena cerca geometra con preferibile esperienza nella mansione, diploma di perito edile o geometra, buone conoscenze informatiche e conoscenze del cad (3d o 2d). Contratto a tempo determinato trasformabile a tempo indeterminato. Orario full time o part time. Contattare 3357839691 [email protected]

1 AUSILIARIO PER NIDO – Cooperativa giocolare seleziona per inserimento annuale e immediato un ausiliario per nido d’infanzia. Le strutture sono nel comune di Castelnuovo Berardenga. Contratto persona part time, tempo determinato. Contatti: Martina Fusani 3356259871 o [email protected]

1 EDUCATORE – Privato di Castellina in Chianti cerca educatoretrice per attività di socializzazione part time e con esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato con orario part time di circa 10 ore a settimana. Contattare 3470492598 o [email protected]