’Genitori in ascolto’. Nuovo progetto di mutuo aiuto

L’Associazione Codini e Occhiali lancia un nuovo progetto, denominato ’Genitori in ascolto’. Incontri di gruppo per genitori di bambini dai 6 ai 12 anni con ADHD: un percorso di 4 incontri, dal 28 settembre al 30 novembre a Lucignano D’Arbia- Monteroni. I gruppi di mutuo aiuto per genitori nascono come spazio di confronto e riflessione, con lo scopo di creare un ambiente familiare, condividere esperienza e cercare di trovare risposte alle difficoltà nella gestione dei figli. Gli incontri saranno condotti da Elisa Berti, psicologa e psicoterapeuta familiare. Il gruppo di ascolto partirà con minimo 5 coppie genitoriali o monoparentali.