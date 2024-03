Gemellaggio all’insegna dello sport

È stata una domenica all’insegna dello sport e soprattutto dell’amore per la natura, la riscoperta dell’ambiente e la promozione culturale e turistica dei paesi dell’Amiata e della sua preziosa riserva boschiva. Un anello che congiunge nel nome dell’amicizia uomini e donne provenienti dalla nostra provincia e dalle regioni limitrofe come Umbria e Lazio. Una grande manifestazione che si è tenuta a Piancastagnaio, e che ha avuto come momento centrale il gemellaggio tra due importanti gruppi sportivi di camminatori e amanti trekking (nella foto di Emanuele Guerrini). Un gruppo, quello pianese, nato sull’onda della bellissima manifestazione estiva del Walking Amiata Marathon nata nel 2O22 e che ha visto nell’edizione dello scorso anno oltre quattrocento persone provenienti da tutta Italia.

La terza edizione si svolgerà il 28 luglio con un percorso principale di quarantadue chilometri con passaggio dalla vetta del Monte Amiata e due percorsi alternativi di 18 e 10 chilometri. La passeggiata di nove chilometri attorno ai boschi di Piancastagnaio si è svolta tra i partecipanti del gruppo pianese ’Camminiamo insieme’ e il gruppo ’Camminatori Majorana’ di Orvieto. Al termine della camminata nella cornice storica della Rocca Aldobrandesca la cerimonia di gemellaggio tra le due associazioni, con la consegna dei doni e il saluto ufficiale da parte dell’assessore allo sport e cultura del Comune di Piancastagnaio Roberta Sancasciani e la presidente dell’associazione Pro loco del paese Melania Piccini. L’associazione Pro loco è infatti assieme all’amministrazione comunale l’ideatrice e la realizzatrice della manifestazione sportiva estiva Amiata walking.

