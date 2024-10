Gelido Baio il più bello in assoluto. Fisico da Palio? Isola che non c’è

di Laura Valdesi

SIENA

Quasi un segno del destino. I fantini vincitori del Palio di luglio e di agosto, Brigante e Velluto, sono stati anche quelli che hanno conquistato i due premi più importanti della terza Rassegna del puledro anglo-arabo. Carlo Sanna, infatti, con il suo Gelido Baio di 2 anni, proprietaria la moglie Federica, è salito sul gradino più alto del podio. Lui il vincitore assoluto della manifestazione con il baio di due anni. Mentre il mezzosangue che, secondo la giuria qualificata guidata dal colonnello Carlo Alberto Minniti, presentava la morfologia maggiormente adatta al Palio e dunque alla Piazza era L’Isola che non c’è. "Il baio di un anno è figlio di Ondina prima, praticamente la cavalla di casa che ha corso due Carriere, ed Unico de Aighenta, un soggetto di valore", dice soddisfatto Velluto. Convitato di pietra della manifestazione in Fortezza sono state le sanzioni paliesche. Anche il fantino è fra i nomi a cui sono stati mossi addebiti. "Ho presentato le discolpe, aspettiamo e vediamo cosa succede per il prossimo anno. Ho sempre avuto tanta pazienza, non mi spaventa niente", commenta Velluto. "Ho presentato solo Gelido Baio – commenta Brigante –, ho anche diversi puledri di un anno ma non ho avuto molto tempo per prepararli. Quindi ho preferito concentrarmi su Gelido. Se funziona la rassegna in Fortezza? Una bella cosa perché consente di vedere in questa fase i puledri e poi in attività, come vengono avanti. Un’ottima iniziativa, organizzazione perfetta: merita".

Chi ha partecipato invece per la prima volta alla passerella dei puledri in Fortezza è Carburo. "Ho presentato tre cavalli, uno nato da me ed un altro a Campagnatico, il terzo è di Donatello Vigni. Il maschio è uscito fuori, ha fatto due bizze, normale vista l’età. La femmina è in premiazione, anche la piccina: contento. Una strada da seguire ancora quella dell’allevamento? In Sardegna la nostra mentalità è questa. Mi piace. L’occasione di oggi (ieri, ndr) per me è stata come ricordare la vita da piccolo, quando si presentavano i cavalli. Mi sono divertito. L’importante è andare sempre avanti e crescere con la Rassegna". Impossibile non chiedere a Carburo se il prossimo anno ci sarà uno dei nomi-tormentone anche della stagione appena conclusa, il vittorioso Tale e quale. "Il mio amico è fuori, mangia, sta bene. Il prossimo anno lo rivedrete. Un cavallo sfruttato pochissimo. Anche il 2024 ha dimostrato che è inutile scartare Tale quando c’era Benitos che l’aveva battuto a Monticiano e non l’hanno considerato. Vuol dire che la gente non guarda queste cose e viene alle corse per fare che? Si sapeva che partiva come una fucilata". Sulla giustizia paliesca, che ha appena finito di pagare, "No comment. Sono stato zitto prima e sto zitto anche adesso".

Per la cronaca, nella categoria puledri maschi 2023 ha trionfato Ignoto, allenato da Massimo Milani, figlio di Oscar day e Borsaiola, mentre la femmina di un anno più bella è stata incoronata proprio Isola che non c’è. Sul gradino più alto del podio per i maschi di due anni è salito sempre Gelido baio mentre la femmina classe 2022 prima classificata è stata Gioia Astrale, presentata ancora da Massimo Milani