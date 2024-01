Gatto incastrato in una tubatura: salvato dai vigili del fuoco

Sovicille (Siena), 2 gennaio 2024 – Disavventura a lieto fine per un gatto rimasto incastrato in una tubazione di scolo posta a margine della strada a Sovicille (in provincia di Siena). A trarre in salvo l’animale sono stati i vigili del fuoco. La tubazione interessata, lunga circa 50 metri, è stata forata in più punti per inserire la video camera da ispezione al fine di individuare il tratto dove si trovava l'animale per poi liberarlo e affidarlo alla proprietaria. Sul posto presente anche un operaio del comune che ha collaborato con la squadra dei vigili del fuoco.