"Gara regionale paralimpica di bocce, orgoglio per la comunità"

Il bocciodromo di Chiusi ha ospitato un evento straordinario all’insegna dello sport e dell’inclusione: la gara regionale paralimpica di bocce. A questa importante manifestazione hanno preso parte cinque associazioni sportive: Durante e dopo di noi, ASD Piombino, Cortona Bocce, ASD Polisportiva Cam Cortona, ASD Bocce Arezzo

Il pomeriggio si è trasformato in una celebrazione dello sport come strumento di aggregazione, crescita e divertimento, dimostrando ancora una volta quanto possa essere un veicolo potente di unione e partecipazione.

Questo evento è nato dalla collaborazione avviata due anni fa tra la Bocciofila DLF Chiusi e l’associazione Durante e dopo di noi, un sodalizio che continua a dare frutti preziosi, testimoniando come ogni piccolo gesto possa contribuire alla crescita e al valore delle attività inclusive.

"Un ringraziamento speciale va alle famiglie delle atlete e degli atleti, il cui supporto quotidiano è fondamentale per il percorso sportivo e personale dei propri cari – afferma il Sindaco Sonnini – Un grazie di cuore anche alla ASD Bocciofila DLF Chiusi e al presidente Massimo Cherubini per l’impegno, la passione e la dedizione con cui hanno reso possibile questa bellissima giornata".

L’amministrazione comunale esprime con orgoglio il proprio sostegno a questa iniziativa, "sottolineando l’importanza di creare sinergie tra le diverse realtà locali per promuovere l’inclusione sociale. Un sentito ringraziamento anche alla Federazione Italiana Bocce per il supporto e la collaborazione. Eventi come questo dimostrano che, insieme, possiamo fare molto per rendere la nostra città un luogo più inclusivo e accogliente per tutte e tutti".