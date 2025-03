Gara podistica. Sport, natura e solidarietà

Domenica 30 marzo a Rosia si terrà "Corri nella Val di Merse", manifestazione podistica di 13 km organizzata dall’Asd Volte Basse. L’evento, intitolato al Memorial Michele Lucci – in ricordo del poliziotto scomparso prematuramente nel 2015 – rappresenta la 4ª prova del Campionato Provinciale Uisp di corsa su strada ed è patrocinato dal "Tuscany Camp" e da "On" azienda del settore sportivo. Possono partecipare i tesserati Uisp, Fidal, Runcard e anche atleti non affiliati, purché in regola con le normative vigenti. Per chi preferisce un’attività più rilassata, nella stessa mattinata si svolgerà una camminata di 6,5 km aperta a tutti. La manifestazione ha anche uno scopo benefico: metà del ricavato sarà devoluto ad Airi Ets, associazione "amica del Meyer" nata nel 2002 che sostiene la ricerca sulla istiocitosi, una rara malattia oncoematologica che colpisce soprattutto i bambini, un’iniziativa di grande valore che merita di essere sostenuta,visto che l’associazione si autofinanzia solo con questo tipo di sovvenzioni. Le preiscrizioni sono aperte fino al 27 marzo e possono essere effettuate via e-mail all’indirizzo [email protected], allegando il certificato medico agonistico. Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara, entro le ore 9, presso gli impianti sportivi Us Rosia (località Il Pontaccio), dove la partenza è fissata per le 9:30. Il ritrovo è previsto alle 8. Le quote di partecipazione della preiscrizione corsa 10 euro, camminata 4 euro. Per iscriversi il giorno della gara: 12 euro (competitiva), 5 euro (camminata). Il pagamento avverrà al momento del ritiro del pettorale il giorno stesso della gara. L’iscrizione include assicurazione, ristori, pacco gara, docce e spogliatoi. Un’occasione perfetta per unire sport, natura e solidarietà.

Mario Lombardi