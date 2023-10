Gara di motocross. La star è Dovizioso

E’ Andrea Dovizioso la vedette dell’ottava ed ultima prova del campionato toscano di motocross, che si disputa oggi al Chiusdino MX Park. Il trentasettenne forlivese, ex-pilota ufficiale, nella Moto GP, di Honda e Ducati (moto con cui è stato tre volte vice-campione del mondo), nonché iridato della 125 nel 2004, non ha mai nascosto la sua passione per il motocross. Più volte si è presentato al via di competizioni fuoristradistiche e, dallo scorso anno, dopo il ritiro dalle competizioni sull’asfalto, ha fatto di quell’antica passione anche un’attività imprenditoriale, rilevando e rilanciando la pista di Faenza. Anche nel cross, il livello tecnico di Dovizioso è elevato e dunque sarà lui l’osservato speciale nella classe MX2 Fast. Per il pubblico la possibilità di ammirare uno dei piloti più stimati del circus iridato, potendo accedere gratis alla manifestazione. Sono oltre 100 i piloti iscritti per i quali il Moto Club MX Park ha preparato il tracciato.

Diego Mancuso