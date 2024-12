Gallina, inaugurata la casina dell’acqua

Inaugurata la nuova casina dell’acqua a Gallina, nel comune di Castiglione d’Orcia, alla presenza del sindaco Luca Rossi e del presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai, presenti numerosi cittadini.

"Ringrazio AdF e il suo presidente Roberto Renai per la proficua collaborazione, l’attenzione costante nei confronti dei Comuni soci e l’impegno per la sostenibilità ambientale – dichiara il sindaco Luca Rossi – Questa casina rappresenta una risposta importante per la comunità di Gallina e non solo, perché si trova lungo la via Francigena e sarà quindi apprezzata anche da camminatori e turisti che visitano il nostro meraviglioso territorio. Stiamo già lavorando con AdF per mettere a terra nei prossimi anni altri investimenti per oltre 3 milioni e mezzo e per attivare casine dell’acqua anche a Campiglia e a San Filippo. Un percorso strategico per Castiglione d’Orcia, che si collega anche alle nostre sorgenti al Vivo e che mette al centro la risorsa più preziosa per la vita".

"La fiducia dei Comuni soci è per noi fondamentale e ringrazio il sindaco Rossi per la collaborazione, segno di una sinergia e un impegno comune a favore della comunità e del territorio – afferma il presidente di AdF Roberto Renai – Lavoriamo per garantire un servizio sempre migliore, consegnando ai cittadini un’acqua buona, sicura e di qualità. Le casine dell’acqua sono amiche della salute e dell’ambiente, una buona pratica per ridurre anche il consumo di plastica, una scelta di sostenibilità e prossimità che guarda al futuro di Castiglione d’Orcia e di tutto il territorio".

Nel triennio 2021-23 gli investimenti di AdF a Castiglio d’Orcia sono stati oltre 2,2 milioni, per il futuro ne sono previsti 3,6.