Galleria ’Le Chiavi’, la protesta. Oggi vertice in Provincia con Anas

"I lavori sulla galleria de ’Le Chiavi’ procedono a rilento, la situazione della viabilità si aggrava giorno dopo giorno". È questa la ’fotografia’ sottoscritta, in una sorta di petizione dai titolari di 35 aziende dell’area della Val di Paglia, che danno lavoro ad oltre 750 persone. Il primo destinatario della lettera è il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, poi i massimi dirigenti Anas e i sindaci dei comuni del territorio. La galleria, più precisamente la sua variante realizzata negli anni Sessanta, si trova al chilometro 157+100 della Cassia.

Accorcia, di diversi chilometri, la distanza tra la ’Bisarca’ e la Val di Paglia eliminando i tornanti delle Conie. Da ormai un anno - senza parlare delle precedenti, anche lunghe, chiusure - nel tunnel sono iniziati i lavori di un importante intervento strutturale. A breve tutti attendono la riapertura, almeno di una corsia percorribile a senso unico alternato, del tratto di strada dove insiste la galleria. Stando a quanto scrivono gli imprenditori. questa speranza sarebbe vanificata a cause della lentezza e discontinuità dei lavori.

"I lavori, iniziati alla fine dello scorso anno – si legge nella lettera degli imprenditori –, si sono interrotti poco dopo. Nel mese dello scorso aprile i lavori sono ripresi normalmente sino ai primi giorni di settembre. Da quel momento, sino ad oggi, nessuna attività lavorativa è stata verificata sul cantiere".

Una deviazione micidiale innanzi tutto per gli autotrasportatori che devono affrontare l’aumento dei costi e la ’riduzione di vita’ degli automezzi. Si lamenta, e anche molto, chi ogni giorno è costretto a fare il vecchio tracciato della Cassia per andare in fabbrica. "Il grosso problema – dice il sindaco di Abbadia San Salvatore Niccolò Volpini – è all’attenzione dei sindaci del territorio, della stessa Provincia. Domani mattina (oggi per chi legge ndr) ci incontriamo con i vertici dell’Anas. Abbiamo, però, capito che il cronoprogramma verrà rispettato. Quindi la riapertura della variante Cassia dovrebbe avvenire nei tempi previsti, ovvero agli inizi del prossimo anno".

Un po’ di ritardo, per il ritorno alla parziale percorribilità del tratto Bisarca- al di Paglia e quindi della galleria Le Chiavi, ci sarà comunque. L’importante, parziale, riapertura il cronoprogramma la fissa dopo un anno dall’inizio dei lavori. Iniziati il 18 novembre dello scorso anno, poi bloccati da un inchiesta giudiziaria sugli appalti Anas che investì, poi scagionata, la società che si è aggiudicata la realizzazione dell’importante progetto.