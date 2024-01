’Futuro Emergenza-Urgenza proposte di un cambiamento’. Convegno a Palazzo Patrizi

A Palazzo Patrizi Movimento Civico Senese e Fratelli d’Italia hanno organizzato il convegno ’Futuro Emergenza-Urgenza, proposte di un cambiamento’ con ospiti come Mario Balzanelli, presidente nazionale della società scientifico Sis 118, e Alessandro Caminiti, presidente nazionale Federazione italiana medicina emergenza/urgenza e delle catastrofi, oltre al dg dell’Asl Toscana Sud-est Antonio D’Urso, la parlamentare Francesco Michelotti e all’assessore alla Sanità del Comune Giuseppe Giordano. A moderare i lavori, Filippo Rinaldi, che ha detto: "La medicina di emergenza /urgenza è in difficoltà, qualunque riforma del sistema sanitario è obbligata a partire dal sistema di emergenza/urgenza e dalle peculiarità degli operatori di area critica: vanno ridotte le ore di lavoro e trasformata in orario aggiuntivo la differenza orario come fosse libera professione".

"La politica si concentra spesso sul problema degli accessi inappropriati – ha affermato l’assessore Giordano – ma la domanda di salute è sempre appropriata perché legata a un bisogno. Inappropriata può essere la risposta del sistema se non si adegua alle trasformazioni in atto, come l’invecchiamento della popolazione". E ancora: "Gli interventi vanno calati sul territorio – ha aggiunto Giordano –. Nel caso dell’area vasta Siena-Arezzo-Grosseto, le necessità sono ben diverse da quelle della piana fiorentina. Di conseguenza la Regione non può pensare di uniformare gli interventi. Come Comune stiamo spingendo per la realizzazione di una nuova centrale operativa del 118 di Siena e Grosseto perché l’attuale non è conforme ai requisiti strutturali".