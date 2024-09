Futsal al Viola Park. Vince l’amichevole

Una giornata da ricordare in uno dei centri sportivi più belli del mondo. Il Futsal Torrita è stata ospite al Viola Park, la casa della Fiorentina, dove ha disputato una amichevole vinta per 3-0 contro il Prato, squadra che i torritesi incontreranno nel campionato di serie B (primo match del campionato il 12 ottobre). Per tutto il mondo del calcio a 5 torritese è stata una bella esperienza che ha compreso anche la visita ad un impianto bellissimo e all’avanguardia. Una gita speciale, in attesa dello start al campionato.