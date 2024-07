Fusi nel comitato di Arte Sella

Partendo da Siena e in particolare dall’esperienza del Palazzo delle Papesse (con direttore Marco Pierini, neo vicesindaco al Comune di Perugia dopo la brillante esperienza alla guida della Galleria nazionale dell’Umbria), ha girato il mondo nel segno dell’arte contemporanea: da Liverpool al Principato di Monaco, da Yerevan a Manchester negli Stati Uniti, dove oggi guida il Currier Museum of Art. Ora Lorenzo Fusi annuncia la propria nomina come membro del comitato scientifico che supervisiona il dipartimento arti visive di Arte Sella, affascinante esperienza nel cuore delle Alpi e "una delle più straordinarie agenzie di commissariamento artistico pubblico al mondo con un focus sulla protezione ambientale (conservazione dell’acqua e del territorio), crescita sostenibile e ospitalità", commenta Fusi.