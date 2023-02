Rubano 140 quintali di rame, sei denunciati

Furto di rame, sei denunciati

Siena, 8 febbraio 2023 – Erano riusciti a rubare 140 quintali di rame in bobine per un valore stimato di 150mila euro. Il furto avvenne nel 2021 in un'azienda della Valdelsa senese e ora, dopo un una complessa attività d'indagine, i carabinieri di Poggibonsi sono risaliti ai presunti autori del furto: sei le persone denunciate, un italiano e cinque stranieri.

Attraverso l'esame dei sistemi di videosorveglianza e mediante servizi di pedinamento, gli investigatori sarebbero risaliti a un'impresa toscana che gestisce la raccolta e la commercializzazione di materiale ferroso, individuando poi che i presunti autori del furto proverrebbero in gran parte da un campo nomadi di Roma.

Tutte persone già note che, periodicamente, con l'appoggio anche di un parente chi vive in un campo nomadi fiorentino, secondo l'ipotesi accusatoria, si dedicavano alla commissione di furti di rame e materiale ferroso presso varie imprese produttrici del Lazio, dell'Abruzzo e della Toscana.

I sei sono stati denunciati per furto aggravato, tentato furto e ricettazione.