Furti a Piancastagnaio: l'amministrazione comunale rafforza la videosorveglianza

di GIuseppe Serafini

Furti a Piancastagnaio e nelle frazioni, la popolazione è preoccupata mentre l’amministrazione comunale interviene circa l’installazione delle video camere di sorveglianza posizionate nei vari punti del paese lo scorso anno, soprattutto dopo il ripetersi dell’escalation di effrazioni delle abitazioni dei cittadini.

L’impennata di furti che mercoledì si sono verificati verso l’ora di cena a Piancastagnaio e nella frazione del Saragiolo ha fatto sì che la stessa amministrazione comunale abbia eseguito tutte le dovute verifiche della funzionalità delle videocamere tramite il corpo dei vigili urbani, accertamenti che hanno accertato la perfetta attività.

Le telecamere di sorveglianza tecnicamente sono a posto e dotate di tutti i requisiti per essere attive in caso di visione e controlli di polizia giudiziaria. Un sistema questo pienamente efficiente per il monitoraggio che comprende centoquaranta postazioni distribuite nel territorio dell’Unione dei Comuni della zona Amiata Valdorcia.

L’amministrazione comunale di Piancastagnaio ha precisato in un messaggio social indirizzato alla popolazione "che le postazioni contestuali e per la lettura delle targhe sono pienamente a disposizione delle forze dell’ordine". Ribadendo poi "l’impegno e la collaborazione con la cittadinanza e con le forze preposte alla sicurezza al fine di arginare e contrastare l’emergenza ricercando soluzioni concrete e garantire la sicurezza dei cittadini".

Resta comunque alta la guardia delle forze dell’ordine in attesa della riunione di lunedì del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si svolgerà in prefettura a Siena.