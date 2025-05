’Fuori dal Giro’. Tante iniziative per accompagnare la carovana

Profuma già di… rosa, Siena. Domani pomeriggio piazza del Campo, arena suggestiva di tante battaglie, accoglierà l’arrivo della tappa numero nove del Giro d’Italia. A testimonianza di quanto sia forte, nella città del Palio e nel suo territorio, la vocazione ciclistica, con la Strade Bianche e l’Eroica che hanno piantato saldamente le radici nelle terre di Siena. La bellezza del gesto sportivo è quindi il pane che sfama gli occhi degli appassionati, ma è anche un volano per il turismo, un ritorno di immagine per la comunità.

Un richiamo: con l’iniziativa ‘Fuori dal Giro’, Siena ha pensato di allietare la permanenza dei visitatori e/o le serate dei cittadini e degli appassionati con eventi collaterali, fatti di note, buon cibo, arte e cultura. Questa mattina, con partenza alle 8,30, si svolgerà Strade di Siena Ciclo Tour-Siena Cycling, una cicloturistica di 70 km sugli ultimi 45 km della tappa del Giro, con i tratti di strada bianca San Martino in Grania, Vico d’Arbia e Colle Pinzuto. Sempre alle 8,30, in scena la Pedalata delle Legalità, a cura di Eroica e Associazione nazionale magistrati, una ciclopedalata in città di 10 km e una cicloescursione di 30 km, con una forte valenza civica e sociale, a sostegno del Reparto di Pediatria delle Scotte e della Fondazione Michele Scarponi. Alle 13,30 saranno: la gara internazionale su strada, con ai nastri di partenza 175 giovani, si svilupperà su un percorso di 107 chilometri, con quattro tratti di strada bianca.

Alle 10 sarà la volta del giocociclismo ‘pedala in Sicurezza’, una manifestazione per la promozione del ciclismo giovanile per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni. Alle 16, nel parco di Santa Chiara, la Contrada del Nicchio proporrà ‘Echi Ellenistici tra Centuripe e l’Abbadia Nuova’, con l’esibizione al tornio dei Maestri di Centuripe. Alle 17,30, nel cortile del rettorato dell’Università, si terrà ‘L’arte e il ciclismo nelle Terre di Siena. Presentazione della mostra e del percorso museale di ateneo’ con il sindaco, Nicoletta Fabio, e il rettore, Roberto Di Pietra (dalle 19 alle 20 e dalle 21 alle 22 sarà possibile effettuare una visita guidata al rettorato, con prenotazione obbligatoria e ingresso gratuito).

Dalle 19 spazio alla Notte Europea dei Musei: il Santa Maria della Scala, il Museo archeologico e la Biblioteca Briganti saranno aperti fino alle 24 con ingresso gratuito. Durante la serata sarà possibile degustare Gin tonic in rosa. Domani, invece, l’arrivo nella Conchiglia della tappa del Giro, sarà anticipato dall’arrivo della sesta tappa del Giro-E, settima edizione, l’evento ciclistico riservato alle biciclette a pedalata assistita che ripercorre gli ultimi 44 chilometri della Corsa rosa.

La tappa del Giro-E prenderà il via, per il secondo anno consecutivo, a Monteroni d’Arbia. Non solo: tornerà anche quest’anno ‘Un giro nel Giro’, l’iniziativa di pedalate amatoriali, organizzata da Banca Mediolanum lungo le tappe del Giro d’Italia. Un’occasione unica per vivere in prima persona l’atmosfera del Giro, pedalando a fianco dei grandi campioni che hanno fatto la storia del ciclismo italiano, come Fondriest E Muccioli. L’appuntamento è a Buonconvento, allo stand Mediolanum in piazza Garibaldi, alle 10,35. La partenza della pedalata è fissata per le 11,20, con arrivo previsto a Siena, al termine di un percorso collinare lungo 54 chilometri.