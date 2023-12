Fuochi d’artificio e Dj sotto le stelle

Notte di San Silvestro con un pieno di appuntamenti in Valdelsa per salutare il nuovo anno. Il luogo clou sarà la città di Colle. Oggi dalle 18 alle 2, Piazza Arnolfo e l’area sotto la Banca Monte dei Paschi saranno trasformate in un unico elettrizzante palcoscenico. Il programma prevede due stage principali, uno in Piazza Arnolfo con artisti locali e dj set commerciale curato dai rinomati dj di Jungle Events, resident dj del Tartana. L’altro stage, nell’area sotto Banca Mps, ospiterà un avvincente dj set techno a cura di ’Circle in the Jungle’. Gli ospiti speciali della serata saranno il Circo Nero, che intratterrà il pubblico con animazioni sul palco e spettacoli coinvolgenti. Jungle Events, artefice di questa festa, è un’associazione nata dall’ambizione di quattro giovani esperti del mondo degli eventi e della vita notturna. La piazza sarà animata anche da banchetti di commercianti locali, offrendo un’ampia scelta di cibo e bevande.

Sempre a Colle, da Sportland a La Badia, serata unica con karaoke, balli e canzoni della cantante Moka. Nel cuore di San Gimignano, altro luogo centrale per la notte di San Silvestro in Valdelsa, la suggestiva Piazza del Duomo si prepara ad accogliere il Capodanno con una festa organizzata dall’associazione giovanile ControCultura. La serata inizierà alle 22.30 con il ritmo travolgente del gruppo musicale Prognosi Riservata, seguito dal dj set di ControCultura con Kiigho e Ghinoz, resident dj della Fruit Events alla discoteca Ypsilon di Certaldo. Il momento clou della serata sarà, senza dubbio, lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di San Gimignano a mezzanotte. Colori e luci che creeranno un’atmosfera magica e coinvolgente per tutti i presenti. A Poggibonsi brindisi di mezzanotte al cinema: al Teatro Politeama per il pubblico che andrà a vedere il film ’Wonka’ e al cinema Garibaldi per chi vedrà la pellicola dedicata a Ferrari. A Radicondoli, dalle 22 nella piazza centrale, Hugolini Dj set con brindisi di mezzanotte e fuochi d’artificio.

Fabrizio Calabrese