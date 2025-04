Rilasciato il nulla osta alla sepoltura. Domani l’addio a Roberta Mazzuoli

Abbadia San Salvatore (Siena), 6 aprile 2025 – Domani il corpo di Roberta Mazzuoli torna nella sua Abbadia San Salvatore. Ieri mattina è stato, infatti, rilasciato il nulla osta per le esequie. La cerimonia funebre si tiene domani alle 15 nella chiesa di Santa Croce, nel centro storico, vicino a dove 47 anni fa è nata Roberta. Facile prevedere una massiccia partecipazione di amici, conoscenti e semplici cittadini.

La notizia del decesso (avvenuto in una clinica privata di Arezzo per un intervento di routine agli occhi) ha suscitato profondo dolore ad Abbadia e anche nei paesi vicini. A partire da Piancastagnaio dove la donna lavorava, era conosciuta, apprezzata e stimata. Roberta era la responsabile del reparto di gastronomia della Coop che domani, per consentire ai quasi cento colleghi di Roberta di essere presenti ai funerali, chiuderà per tre ore (dalle 14 alle 17) sia il negozio di Piancastagnaio sia quello di Abbadia. Intanto le indagini sono in pieno svolgimento. Per questo il nulla osta per le esequie è stato rilasciato con una prescrizione che non permette (se questa fosse stata la volontà della famiglia) di cremare la salma.

Proprio in ragione del fatto che l’inchiesta disposta dalla procura di Arezzo (è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo con tre medici indagati) è appena iniziata. Per ogni eventuale necessità di ulteriori accertamenti potrebbe – ripetiamo che è solo una ipotesi – essere disposta la riesumazione della salma. L’altroieri è stata eseguita alle Scotte l’autopsia che avrebbe, condizionale d’obbligo, confermato la causa della morte: crisi cardiorespiratoria acuta. Scatenata da cosa è da accertare con grande scrupolo.

Saranno tutti gli esami disposti a dire cosa sia accaduto, se sia stato l’anestetico a provocare la causa di morte o un altro fattore. Sono in corso anche gli accertamenti tesi a verificare se gli interventi di emergenza sono stati svolti correttamente e tempestivamente. La salma di Roberta arriverà ad Abbadia domani in mattinata. Poi, come detto, alle 15 si terranno i funerali. Intanto oggi alle 15,30 allo stadio comunale ’Orlando Campolmi’ di Abbadia è in programma Amiata-Atletico Piancastagnaio, derby tra le squadre dei due paesi dove Roberta ha lavorato. Prima del fischio d’inizio ci sarà un minuto di silenzio alla presenza del figlio Tristano, che gioca nelle giovanili, e di suo padre Lorenzo.