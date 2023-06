Fumogeni fuori dallo stadio Tifosi nei guai

Il dopo partita della gara Sorrento-Sestri Levante, valevole per l’assegnazione dello scudetto del campionato di serie D disputata allo stadio di Piancatsgnaio, gara vinta dalla squadra ligure, ha avuto un brutto epilogo fuori dallo stadio, con un tifoso del Sorrento denunciato per danneggiamenti e altri quattro giovani tifosi della squadra campana segnalati alle autorità con proposta di daspo, cioè di allontamento per un periodo dagli impianti sportivi. I cinque tifosi infatti, fuori dallo stadio, in piazza Spartaco Lavagnini hanno acceso e poi lanciato alcuni fumogeni. Altri erano stati usati durante tutta la partita. Uno dei fumogeni ha danneggiato una ruota della macchina della polizia di stato, in servizio fuori dall’impianto. I cinque tifosi sono stati identificati dagli agenti della Polizia di Stato e accompagnati alla stazione dei Carabinieri di Piancastagnaio, che erano anch’essi intervenuti sul luogo.

G.S.