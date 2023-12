Esplosione per una fuga di gas. Ustionata una donna

Siena, 15 dicembre 2023 – Ha rischiato grosso la novantenne di Castiglione d’Orcia rimasta ustionata ad entrambe le mani a seguito di un esplosione che sarebbe da collegare – gli accertamenti sono ancora in corso da parte dei vigili del fuoco – ad una perdita di gas avvenuta nella cucina della sua abitazione, la notte scorsa. La pensionata, che vive in una casa a cinque chilometri dal paese, in località Poggio Rosa, lungo la Provinciale, si sarebbe salvata perché ce l’ha fatta ad uscire dall’abitazione.

Non è stato l’unico episodio collegato a presunte perdite di gas ieri nella nostra provincia. Dopo quello poco prima delle 1 a Castiglione d’Orcia, un altro è accaduto a Badesse in via Aldo Moro. Chi era nelle vicinanze ha sentito un forte botto, proveniente da un appartamento dove in quel momento si trovava soltanto una donna. Il problema si è verificato nella cucina per cause su cui stanno svolgendo verifiche i vigili del fuoco. Oltre ad una squadra è stato inviato sul posto anche un funzionario, riamsto lì fino alle 13.30 circa. Quando i pompieri sono giunti a Badesse la signora era già stata affidata alle cure dei sanitari ma le sue condizioni non destavano preoccupazione, al di là del comprensibile spavento. E’ stato inibito temporaneamente l’accesso alla stanza, con fonogramma inviato a Comune e prefettura.

Per quanto riguarda la novantenne di Castiglione d’Orcia, deve alla sua pronta reazione se è salva. La donna, che guida ancora la macchina per raggiungere il paese, come ha raccontato a chi ieri le chiedeva rassicurazioni sulle sue condizioni, è riuscita a precipitarsi fuori casa dopo l’esplosione nella notte. Sotto la lente una piccola perdita di gpl (qui non arriva il metano) nella stanza dove ci sarebbe stata anche la stufa accesa. Sul posto sono accorsi subito i carabinieri e i vigili del fuoco di Montalcino mentre la pensionata veniva trasportata all’ospedale di Abbadia San Salvatore per via delle ustioni.

Quando ieri è stata dimessa ha ricevuto anche la visita del sindaco Claudio Galletti. "Sono andato a portare la mia solidarietà oltre ad assicurare che era già stato attivato un percorso grazie al quale, visto che la signora ha le mani fasciate e non può utilizzarle, verrà ospitata nell’ospedale di comunità di Abbadia. Ha ricevuto grande affetto da parte dei vicini e della comunità, tanto che sarà uno di loro ad accompagnarla lì oggi (ieri, ndr ) pomeriggio. Un forte senso di vicinanza che ancora si riscontra nei piccoli paesi come il nostro".