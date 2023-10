Fuga dopo furto. Travolta e ferita donna alla Coop

Due giovani stranieri che rubano dei prodotti alimentari alla Coop, qualcuno che vede tutto e dà l’allarme, i due ladruncoli che scappano e nella fuga a piedi travolgono una donna che cade a terra e resta ferita. E’ il ‘film’ di quanto accaduto nella tarda serata di ieri alla Coop di Colle, sotto gli occhi increduli di alcuni clienti che in quel momento si trovavano all’interno del supermercato. Stando a una prima ricostruzione, i due giovani, una volta entrati alla Coop, sperando di non essere notati, hanno arraffato dagli scaffali alcuni generi alimentari. Non tutto, però, nel loro piano è andato liscio. Il furto, infatti, è stato scoperto in tempo reale, e i due giovani sono stati costretti a darsela a gambe. Nella rocambolesca fuga hanno urtato violentemente una cliente, il cui unico torto è stato quello di intralciare la strada ai due ladruncoli. La signora ha perso l’equilibrio ed è caduta, riportando alcune conseguenze. E’ stato chiamato subito il 118, che l’ha trasportata al Pronto soccorso di Campostaggia, dove è stata sottoposta a tutta una serie di accertamenti. Degli autori del furto nessuna traccia. I carabinieri, arrivati sul posto poco dopo, li stanno cercando, ma per adesso sono riusciti a farla franca.

Marco Brogi