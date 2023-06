Fuga di gas in via dell'Abbadia, riaperta al traffico dopo i lavori

Si sono conclusi ieri mattina i lavori per la fuga di gas che si era verificata in via dell’Abbadia, costringendo il Comune alla chiusura al traffico della strada con una mezza rivoluzione per i veicoli in entrata e in uscita da questa porzione del centro storico. Venerdì mattina il provvedimento di chiusura si era reso necessario a seguito della scoperta della fuga di gas. La polizia municipale aveva diffuso una comunicazione, per avvertire tutti gli abilitati ad accedere e transitare dalla zona a traffico limitato interessata che era possibile uscire dai varchi di porta Pispini e porta Romana.

E in contemporanea era stato sospeso il servizio di minibus in via della Stufa Secca, con apertura della circolazione privata in senso contrario rispetto al solito, cioè da via Garibaldi in direzione piazzetta Barbagli Petrucci, per consentire comunque l’accesso a via Vallerozzi. Tali provvedimenti sono rimasti in vigore fino a ieri, quando la strada è stata riaperta e la viabilità è potuta tornare alla normalità.