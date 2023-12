Fratres, che numeri!. Ben mille i donatori

Raggiunta quota 1000. Fine anno con il botto per il gruppo Donatori Sangue Fratres di Poggibonsi che archivia il 2023 con circa mille donatori attivi. Vale a dire, idonei e che donano più di una volta l’anno. Un traguardo lodevole appena conquistato, per un gruppo che conta quasi 1600 iscritti attestandosi al secondo posto in Toscana e che nel 2024 festeggerà 65 anni di vita. Numeri che si rispecchiano anche nelle sacche raccolte nel 2023: 1193 di sangue e 308 di plasma mantenendo stabili i livelli del 2022. Il dato, poi, sul fronte dei nuovi iscritti è buono. Sono ben 73. Non solo. A questi si aggiungono 97 donatori riattivati. Ovvero, volontari che da qualche anno per vari motivi non varcavano la soglia del centro trasfusionale di Campostaggia. "Grande soddisfazione - afferma il presidente Giovanni Forconi – i donatori non si sono mai tirati indietro e affrontando anche molte e continue emergenze siamo riusciti a garantire al trasfusionale scorte adeguate di sangue e plasma". Proseguono senza sosta le iniziative di sostegno alla promozione della donazione. Attività nella quale il locale Consiglio Fratres e l’ufficio sono molto attivi. Tra le novità di quest’anno l’apertura straordinaria la domenica mattina del centro trasfusionale di Campostaggia secondo un certo calendario. "Ricordiamo – sottolinea Forconi – anche l’importanza di fare volontariato presso la locale Misericordia, impegnata su molti fronti, tra cui l’assistenza ad anziani e persone sole". Da incrementare anche la donazione del plasma che serve per produrre medicinali plasmaderivati.

Fabrizio Calabrese