Fratelli Senesi è al top. Subito tre assunzioni

Crea opportunità di lavoro e dà vita a un ambiente che si propone di diventare luogo di formazione pratica per i giovani che desiderano entrare nel mondo delle autoriparazioni. Fratelli Senesi, marchio presente da decenni a Poggibonsi, inaugura i nuovi spazi operativi all’interno della carrozzeria e apre dunque le porte a ragazzi decisi ad apprendere le nozioni tecniche nel settore. Per l’immediato l’azienda prevede tre ingressi nell’organico: un verniciatore, un rimontatore e una figura professionale, per l’ufficio, attiva nella gestione dei sinistri e nel disbrigo delle pratiche assicurative.

Ma dalla sede di via San Gimignano 122 a Poggibonsi si guarda ancora più avanti. In particolare è in fase di maturazione l’idea di collaborare con agenzie formative e istituti superiori del territorio valdelsano, per consentire alle giovani generazioni di accrescere le loro competenze in materia e di metterle a disposizione del comparto produttivo e più in generale della collettività.

Un quadro illustrato nei dettagli da Lisa e Daniele Senesi, che hanno raccolto il testimone dal padre, Libertario, artefice del polo imprenditoriale delle origini. Davanti a numerosi esponenti del campo assicurativo e dell’automotive, la famiglia Senesi ha presentato le attrezzature innovative e all’insegna della sostenibilità ambientale - cabine vernicianti a impatto zero, vernici a base acqua - che rendono più salubre la superficie lavorativa.

Investimenti in tecnologia e qualità testimoniati anche da un tunnel luci che ha riscosso ampi consensi tra gli esperti che hanno nell’occasione. Una serata scandita da momenti musicali e visite guidate.

Paolo Bartalini