Fratelli d’Italia: "Centrodestra per Abbadia non esiste più"

Alleanza conclusa quella tra Fratelli d’Italia e le componenti che avevano portato alla lista Centrodestra per Abbadia. Si era formata, con altre componenti politiche di area, in occasione delle elezioni del consiglio comunale di Abbadia San Salvatore. Ora, come si evince dalla nota di Enrico Tucci dirigente provinciale di FdI, "esauritasi la tornata elettorale di giugno 2024 per le elezioni comunali ed europee, nessun esponente di tale partito è stato più contattato, informato e coinvolto in alcuna iniziativa del nostro gruppo". Alleanza conclusa e FdI "diffida a chiunque dall’utilizzare il simbolo e il nome ’Centrodestra per Libera Abbadia’ in quanto tale coalizione era finalizzata esclusivamente alla partecipazione alle amministrative, terminate le quali ha cessato il suo motivo di esistere quantomeno ad Abbadia San Salvatore a causa di una serie di personalismi, in contrasto con quanto si riscontra nel Governo nazionale, o in altre realtà amministrative come il Comune di Siena, dove l’unità non è assolutamente messa in discussione".