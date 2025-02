Fratelli d’Italia a congresso. Tutti gli eletti in provincia

Nell’ultima settimana si sono svolti in tutto il territorio provinciale i congressi comunali per eleggere i nuovi coordinatori di Fratelli d’Italia. "Il partito di Giorgia Meloni dimostra vitalità e si capillarizza ancora di più sul territorio, rinnovando la sua classe dirigente, dando la parola agli iscritti – affermano i vertici di FdI –. Le adesioni al partito sono sempre di più e anche i congressi cittadini sono stati molto partecipati, non soltanto per votare il coordinatore e il direttivo comunale, ma anche per confrontarsi sui temi di carattere politico amministrativo".

Fratelli d’Italia risulta quindi presente in quasi tutti i comuni della provincia di Siena, con un proprio circolo, un coordinatore comunale, un direttivo comunale e ribadisce fortemente il legame con il territorio, nonché il filo diretto con i cittadini. Un partito che si apre sempre di più alla gente.

All’esito dei congressi comunali sono stati eletti: Manfredi Biotti per il circolo di Poggibonsi; Guido Coppola per il circolo di Colle di Val d‘Elsa; Andrea Marchetti per Chianciano Terme; Daniele Lascialfari per Rapolano Terme; Marzia Lazzerini per Montepulciano; Roberto Cresti per Sinalunga e Torrita; Antonello Niccolucci per Cetona; Marcello Piscitello per Sarteano; Carlo Margiotta per Monteriggioni; Cristian Bernini per Asciano; Barbara Stori per Sovicille; Serena Lippi per Monteroni d’Arbia; Massimiliano Mari per Castelnuovo Berardenga. La stagione congressuale si chiuderà sabato 8 febbraio con il congresso comunale della città di Siena, alla presenza dei parlamentari Francesco Michelotti (nella foto) e Simona Petrucci.