Franco Cardini parla in Duomo delle ostilità

Una lezione di storia raccontata tutta d’un fiato, a ruota libera per due ore e mezzo, dal professor medievista Franco Cardini (foto piccola) per parlare del ’Conflitto israelo-palestinese dalle origini ai giorni nostri’. Lo storico è salito su una cattedra speciale: il pulpito del Duomo di San Gimignano, incantando una platea numerosa seduta sui banchi della suggestiva Collegiata. Dove da secoli ’parlano’ da sole le storie del Vecchio e del Nuovo Testamento tra le pitture affrescate dal Bartolo e dal Barna. Incontro culturale da grandi occasioni, quello promosso e organizzato dal giovane parroco delle torri don Gianni Lanini, che ha fatto gli onori di casa nel presentare il professor Cardini, fra l’altro cittadino onorario di San Gimignano. Presenti all’evento anche il sindaco Andrea Marruci e il vice Niccolò Guicciardini. Evento spostato dal Teatrino parrocchiale al Duomo per una lezione di grande respiro di fronte a una platea numerosa che non ha perso una virgola dalle parole dello studioso. Nello ’sfogliare’ le pagine dalle origini di Israele alle ragioni e torti, conflitti e collaborazioni di una lettura che ha teso ad abbattere le conoscenze superficiali per approfondire le contraddizioni, le ragioni profonde fra corsi e ricorsi della loro storia. Una rara occasione di pensiero e di approfondimento per una lezione di storia e di vita.

Romano Francardelli