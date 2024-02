Franceschelli:: "Ora un aiuto agli agricoltori"

"Ripristinare tempestivamente le esenzioni tolte agli agricoltori, ripristinare l’esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con meno di 40 anni e prorogare anche nel 2024 il credito d’imposta per l’acquisto del gasolio agricolo. In un momento emergenziale per l’agricoltura come quello attuale, il peggiore degli ultimi dieci anni, il Governo, invece degli slogan e in assenza di provvedimenti su accise, costi energetici e delle materie prime, dia con urgenza un segnale di attenzione e le risposte che il comparto agricolo e le famiglie italiane attendono".

A chiederlo il senatore del Pd e capogruppo della 9ª commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare Silvio Franceschelli al ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida.