Francesca Dego, ritorno in Chigiana La violinista in concerto ai Rinnovati

La violinista Francesca Dego torna alla Chigiana per la stagione della Micat in Vertice, che celebra quest’anno la sua edizione numero cento. Il concerto si aprirà domani alle 21 sul palcoscenico del Teatro dei Rinnovati, per un nuovo appuntamento di una rassegna musicale davvero straordinaria, curata dal direttore artistico Nicola Sani, che ha voluto riportare a Siena i grandi protagonisti della scena internazionale contemporanea che a Siena, e quindi nelle aule dell’Accademia musicale Chigiana, sono passati per affrontare un tratto del loro percorso di formazione artistica.

"Francesca Dego – afferma Sani – è una delle migliori e più acclamate violiniste della nuova generazione, già allieva di Salvatore Accardo all’Accademia Chigiana dal 2007 al 2012. In occasione del centenario della Micat In Vertice interpreta uno dei vertici della letteratura per violino e orchestra, il Concerto in re maggiore op.77 di Johannes Brahms, eseguendo la cadenza di Ferruccio Busoni, raramente proposta". Ad accompagnarla sarà l’Orchestra della Toscana, diretta dal canadese Jordan De Souza, tra i direttori d’orchestra più promettenti ed esuberanti del momento. Nella seconda parte del concerto sarà eseguita invece la Sinfonia n.3 in la minore "Scozzese" op.56 di Felix Mendelssohn- Bartholdy.

Come ormai di consueto, il concerto sarà preceduto da un momento di guida all’ascolto, curato dallo stesso Nicola Sani, per introdurre il pubblico alle opere che saranno proposte nel corso della serata. E sempre in apertura ci sarà anche un momento dedicato al conferimento del Premio in memoria di Giorgio Federico Ghedini. "Il premio – afferma Sani – è stato istituito grazie al generoso contributo della nipote del maestro, Laura Savio, e attribuisce una borsa di studio a giovani allieve e allievi che si sono formati presso le più prestigiose istituzioni musicali internazionali".

Un altro grande appuntamento musicale è infine in programma per mercoledì 31 maggio, per la rassegna parallela di eventi dedicati al centenario della Chigiana, quella curata da Uto Ughi in collaborazione con il Comune. Nella Chiesa di Sant’Agostino, il celebre pianista russo Arkadij Volodos eseguirà un raffinato e intenso programma con musiche di Federico Mompou, Franz Liszt e Aleksandr N. Skrjabin.

